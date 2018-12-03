Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Прибытие и отправление восьми рейсов задерживается в понедельник в аэропорту Краснодара, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы аэропорта.
"Четыре рейса задержаны на прилет, и столько же - на вылет", - сказала собеседница.
По данным онлайн-табло, опаздывают самолеты из Ростова-на-Дону, Нижнекамска, Худжанда и Москвы, на вылет задержаны рейсы в Москву. Максимальная задержка рейсов на вылет и прилет составляет четыре часа. Один из самолетов совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.
В понедельник утром в Краснодаре был туман.