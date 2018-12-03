Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на западе Амурской области

ТАСС, 3 декабря. Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок на федеральной трассе "Амур" (Чита - Хабаровск) в Сковородинском районе на западе Амурской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"На трассе "Амур" в районе поселка Уруша произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Mazda Bongo. По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу и из-за метели не увидел другую машину. В результате один человек погиб, шестеро пострадали", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили в региональном УМВД, детей среди травмированных нет. В одной из машин находились женщина с ребенком, но они не пострадали.