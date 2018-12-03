Более десятка рейсов задержаны в аэропорту Симферополя из-за плохой погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Прилет и вылет рейсов в аэропорту Симферополя был задержан в понедельник из-за погодных условий, несколько рейсов отправлены на запасной аэродром в Анапу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Симферополь из-за погодных условий задержан прилет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Глобус", "Уральские авиалинии" и Nordwind из Москвы, рейс авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга и авиакомпании "Аэрофлот" из Сочи", - сказал собеседник агентства, добавив, что часть задержанных рейсов направлена на запасной аэродром в Анапу.

На вылет задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Глобус", "Уральские авиалинии" и Nordwind в Москву, рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург и рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Сочи. По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны более десятка рейсов, задержки составляют до нескольких часов.

В пресс-службе отметили, что погода уже нормализовалась. "В настоящее время ситуация нормализовалась и формируется оптимальный график обслуживания задержанных воздушных судов с целью минимизации отклонений в расписании авиакомпаний. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и предоставляют все необходимое", - добавил собеседник.