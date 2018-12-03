Суд объединил иски Максаковой к мужу и новому владельцу квартиры в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы объединил два гражданских иска вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за квартирного спора с мужем Далхатом Халаевым и нынешним владельцем оспариваемой квартиры Муратом Мержоевым.

"Объединить гражданские дела в одно производство", - огласил решение судья Артем Кузьмичев.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, суд также отказал в просьбе представителя Максаковой провести судебное заседание в закрытом режиме "в связи с тайной семейной жизни, брачно-семейными отношениями и повышенным вниманием к истице". При этом представитель Халаева выступил против закрытия судебного процесса.

В исковых заявлениях Максакова просит признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной в Москве и вернуть ей жилое помещение. Ответчиками по искам выступают Далхат Халаев и Мурат Мержоев.

В ходе заседания представитель истца настаивала на незаконности сделки с недвижимым имуществом. "На момент заключения договора дарения одаряемый знал об отсутствии доверенности и о том, что она была отменена", - отметила юрист Анна Лазарева. Представители Мержоева заявили о подложности доказательств. Следующее заседание назначено в 14:00 мск 21 декабря.

Ранее Пресненский суд принял отказ Максаковой от одного из трех исков, поданных из-за квартирного спора. Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме. По поводу квартирного вопроса Преображенский суд Москвы 25 октября должен был рассмотреть еще один иск Максаковой, которая оспаривает у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую столичную квартиру. Рассмотрение этого иска отложено на 13:45 мск 6 декабря, сказала ТАСС пресс-секретарь суда Александра Савельева.