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Торговый центр "Солнцево-парк" в Москве эвакуировали из-за пожара

Возгорание ликвидировали до приезда пожарных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Посетителей и персонал столичного торгового центра эвакуировали из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 14:37 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Летчика Ульянина, д. 5. Возгорание было обнаружено в электрощите на общей площади порядка 0,5 кв. м. Система пожаротушения и пожарная сигнализация сработали штатно - пожар был ликвидирован до приезда пожарно-спасательных подразделений. Администрация объекта до прибытия пожарных в целях безопасности вывела людей из здания, информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

По указанному адресу находится торговый центр "Солнцево-парк".

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