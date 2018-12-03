Торговый центр "Солнцево-парк" в Москве эвакуировали из-за пожара

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Посетителей и персонал столичного торгового центра эвакуировали из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 14:37 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Летчика Ульянина, д. 5. Возгорание было обнаружено в электрощите на общей площади порядка 0,5 кв. м. Система пожаротушения и пожарная сигнализация сработали штатно - пожар был ликвидирован до приезда пожарно-спасательных подразделений. Администрация объекта до прибытия пожарных в целях безопасности вывела людей из здания, информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

По указанному адресу находится торговый центр "Солнцево-парк".