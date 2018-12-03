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Число отмененных и задержанных рейсов в аэропорту Краснодара увеличилось до 18

Причиной задержек стал сильный туман

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Количество рейсов, задержанных в аэропорту Краснодара в понедельник на вылет и прилет из-за тумана, увеличилось до 17, вылет еще одного самолета отменен, следует из онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось о задержке 11 рейсов, четыре самолета совершили посадку на запасных аэропортах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. В пресс-службе краснодарского аэропорта уточняли, что причиной задержки является туман.

Согласно данным онлайн-табло на 17:30, на вылет задерживаются 12 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ереван, отправление самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Москву перенесено на 4 декабря, еще один утренний рейс этой же авиакомпании в Москву был отменен. По данным онлайн-табло, также задерживается прилет четырех самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана.

В распространяемом сообщении пресс-службы краснодарского аэропорта уточнялось, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

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