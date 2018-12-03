Украинский суд отказался снять арест с российского судна "Механик Погодин"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск судовладельца о снятии ареста с российского судна "Механик Погодин". Об этом в понедельник сообщил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Механик Погодин" в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров страны-агрессора", - написал он в Facebook.

Ранее в пресс-службе компании "В. Ф. Танкер" ТАСС сообщили, что иск подан в связи с отказом в выдаче разрешения на выход "Механика Погодина" из порта. Ответчиками выступают Государственная пограничная служба Украины Азово-Черноморского регионального управления, капитан морского порта Херсон и так называемое представительство президента Украины в Крыму. По данным пресс-службы, компании в связи с запретом на выход из порта нанесен ущерб, превышающий, по предварительным оценкам, €200 тыс.

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту находится в порту Херсона с августа, так как ему запрещен выход из порта. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ-Лизинг", против которой на Украине введены санкции. Между тем компания "В. Ф. Танкер", которая не входит в этот санкционный список, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считают в компании, оснований для удержания судна нет.