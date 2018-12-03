Владелец "Механика Погодина" обжалует решение украинского суда об отказе в снятии ареста

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Владелец российского судна "Механик Погодин", находящегося несколько месяцев в украинском порту Херсона, обжалует решение Херсонского окружного административного суда Украины, который в понедельник отклонил иск о снятии ареста с судна. Об этом говорится в официальном заявлении компании "В. Ф. Танкер".

"По итогам судебного слушания в Херсонском окружном административном суде оглашена резолютивная часть решения - "В.Ф. Танкер" в удовлетворении заявленных требований было отказано. Обоснование причин отказа станет известно после получения мотивированного текста решения суда. В "В. Ф. Танкер" принятое решение считают незаконным, несправедливым и предвзятым. Компания намерена обжаловать его путем подачи апелляции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, на заседании со стороны ответчиков присутствовали представители пограничной службы и портовых властей, а также так называемый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, ходатайство которого о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне ответчиков было удовлетворено судом в сентябре. Бабин заявил, что присутствует в зале только в качестве слушателя, уточняется в сообщении.

Ранее в понедельник Херсонский окружной административный суд Украины отклонил иск судовладельца о снятии ареста с судна. В пресс-службе компании "В. Ф. Танкер" ТАСС сообщили, что иск подан в связи с отказом в выдаче разрешения на выход "Механика Погодина" из порта. Ответчиками выступают Государственная пограничная служба Украины Азово-Черноморского регионального управления, капитан морского порта Херсон и так называемое представительство президента Украины в Крыму. По данным пресс-службы, компании в связи с запретом на выход из порта нанесен ущерб, превышающий, по предварительным оценкам, €200 тыс.

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа нынешнего года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В. Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет. По словам капитана судна, танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.