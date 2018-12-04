Водителя "КамАЗа", в который на Таймыре врезался автобус с детьми, арестовали на 2 месяца

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа", в который 1 декабря на трассе Дудинка - Норильск в Красноярском крае врезался микроавтобус, в результате чего погибли два человека, взят под стражу на два месяца. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло 1 декабря на 20-м км автодороги Дудинка - Алыкель - Норильск. Водитель микроавтобуса Volkswagen, в котором находились девять человек, включая шестерых детей в возрасте 13-14 лет, врезался в стоявший на полосе "КамАЗ". В результате водитель и один из пассажиров Volkswagen погибли на месте. Шестеро детей получили травмы.

"В отношении водителя грузовика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Его подозревают в нарушении правил остановки, что могло стать причиной ДТП", - пояснили ТАСС в главке МВД.

Как сообщалось ранее, группа детей в сопровождении двух взрослых направлялась на спортивные соревнования по борьбе в Норильск. Руководство спортивной школы воспользовалось услугами частного перевозчика, так как ранее при согласовании выезда в администрации района им было отказано из-за морозов.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".