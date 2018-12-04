Уголовное дело возбуждено после ДТП с тремя погибшими в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП в районе села Бабаюрт в Дагестане, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"По факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), расследованием занимается следственное управление СК РФ по Дагестану, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в связи с появившейся информацией в соцсетях о том, что участником ДТП является начальник управления ГИБДД Бабаюртовского района, МВД проводит служебную проверку. "Если будет установлено, что за рулем находился полицейский, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в полном соответствии с законом", - заключили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 декабря около 01:00 мск в районе села Бабаюрт произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и джипа Toyota. В результате на месте скончался один человек из легковушки, еще двое из этой же машины скончались уже в больнице.