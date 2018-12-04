Житель Крыма задержан по подозрению в подделке удостоверения сотрудника ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержали 21-летнего жителя республики по подозрению в изготовлении и использовании поддельного удостоверения сотрудника ФСБ, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления.

"При личном досмотре местного жителя обнаружено служебное удостоверение сотрудника ФСБ России на имя капитана Матвеева Павла Викторовича с признаками подделки, две заготовки бланка удостоверения сотрудника ФСБ России, а также муляжи пистолета ТТ и пистолета Макарова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы.

Материалы направлены в МВД по Республике Крым для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.