В США предъявили обвинения четверым фигурантам дела о "Панамских документах"

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США предъявили четырем лицам, тесно связанным с панамской компанией Mossack Fonseca, обвинения в мошенничестве, содействии в уклонении от налогов, легализации преступно нажитых средств. Трое из четверых человек, обвиненных в рамках расследования скандальных отчетов "Панамские документы", арестованы в Париже, Лондоне и штате Массачусетс, информировала во вторник прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет о Рамсесе Оуэнсе, Дирке Брауэре, Ричарде Гэффи и Харальде Иохаме Вон Дер Гольтце, обвиняемых "в электронном мошенничестве, налоговых махинациях, отмывании преступно нажитых средств и других правонарушениях в связи с ролью, которую они играли в действовавшей в течение десятилетий криминальной схеме, организованной глобальной юридической фирмой Mossack Fonseca, базировавшейся в Панаме, а также связанными с ней субъектами", - уточняется в распространенном во вторник сообщении прокуратуры.

Брауэр, работавший в тесно связанной с Mossack Fonseca компании Mossfon Asset Management, был арестован в Париже 15 ноября 2018 года, бывший резидент США Вон Дер Гольтц - в Лондоне 3 декабря 2018 года, а работавший в США бухгалтер Гэффи - в Мидфилде (штат Массачусетс) утром 4 декабря 2018 года. Панамский адвокат Оуэнс, работавший на Mossack Fonseca, скрывается от правосудия. В случае признания виновными по каждому из пунктов им грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.

"Обвиняемые приложили исключительные усилия, чтобы обойти налоговые законы США с целью сохранить свое благосостояние и благосостояние своих клиентов. Обвиняемые, сотрудники и клиент фирмы Mossack Fonseca в течение десятилетий перекачивали миллионы долларов через офшорные счета и создавали фиктивные компании для сокрытия состояний [от налогообложения]. На самом деле они обладали перечнем схем, предназначенных для репатриации денег, не подпавших под налогообложение, в банковскую систему США", - отметил окружной прокурор Джеффри Берман.

Офшорные скандалы

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, 3 апреля 2016 года опубликовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, других видных политиков, а также предпринимателей и общественных деятелей, в том числе из США, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран. Отчеты, названные Panama Papers, были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывала юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. В марте 2018 года Mossack Fonseca прекратила свою деятельность из-за "непоправимого ущерба", нанесенного ей произошедшим скандалом.

Досье под названием Paradise Papers было распространено ICIJ 5 ноября 2017 года. Оно содержит 13,4 млн документов, касающихся финансовых операций политиков и многих компаний целого ряда государств. Источник данных - компании Appleby и Asiaciti Trust, предоставляющие так называемые офшорные услуги. Кто именно несет ответственность за утечку и когда сведения были предоставлены консорциуму, не уточняется.