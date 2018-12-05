Виновником аварии с двумя погибшими под Волгоградом оказался 80-летний водитель

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП на трассе Астрахань - Волгоград, сообщил ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнухов.

"Сегодня ранним утром на трассе Астрахань - Волгоград 80-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 21099. 54-летняя пассажирка "семерки" скончалась на месте ДТП, водитель "девяносто девятой" скончался от полученных травм в больнице", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что "80-летний виновник аварии получил травмы, он сейчас находится под наблюдением врачей".