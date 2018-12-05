СК возбудил дело после гибели троих человек при взрыве в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК по факту гибели троих человек в результате взрыва гранаты в квартире дома в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек в результате хлопка боеприпаса в одной из квартир города Куровское, по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов")", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 4 декабря в одной из квартир в Куровском произошел хлопок боеприпаса, в результате которого на месте происшествия погибла 54-летняя женщина. Трое пострадавших с различными травмами были доставлены в районную больницу, где спустя некоторое время скончались двое мужчин 1992 и 1984 годов рождения. В настоящее время в травматологическом отделении больницы находится 46-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

"Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин в лесополосе нашел боевую гранату, которую решил продемонстрировать знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков", - сообщили в ГСУ.

Назначены судмедэкспертизы тел погибших, следователи опросили жильцов дома. Место обнаружения мужчиной боеприпаса устанавливается.