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Следовавший в Молдавию автобус попал в ДТП в Псковской области

Два человека госпитализированы

ТАСС, 5 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса, следовавшего в Молдавию, с "КамАЗом". Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Струго-Красненском районе. "На трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Катежно лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и "КамАЗ". Из 16 человек, находившихся в автобусе, по предварительным данным, медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам. Кроме того, ушибы получил и водитель грузовика", - сказал источник. По его словам, у всех пострадавших нетяжелые травмы.

Всего в автобусе, который следовал из Санкт-Петербурга в Кишинев находились 14 пассажиров и два водителя.

Причины аварии устанавливаются.

Двое из пяти пострадавших госпитализированы, сообщил ТАСС замглавы администрации муниципалитета Сергей Андреев. 

"Три человека отказались от госпитализации. Но один госпитализирован в Стругокрасненскую [центральную] районную больницу, еще один в Псковскую областную больницу, за ним приехала скорая", - сказал Андреев.

По данным регионального УМВД, в аварии пострадали водители, а также три пассажира автобуса.

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