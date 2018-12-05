Планировавший воевать в "Правом секторе" калининградец получил восемь лет колонии

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Калининграда, намеревавшегося выехать на Украину для вступления в запрещенную в Российской Федерации экстремистскую организацию "Правый сектор", сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Установлено, что в 2015 году житель Калининграда 1990 года рождения через интернет вступил в контакт с членами "Правого сектора" для подготовки к выезду на Украину с целью прохождения обучения в карательных подразделениях, в том числе в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке страны", - говорится в сообщении ведомства, которое уточняет, что полученные там навыки он планировал в дальнейшем использовать для совершения преступлений экстремистского и террористического характера на территории Калининградской области.

По месту проживания подозреваемого были обнаружены осколочная мина образца 1939 года без взрывателя, вещество, которое может быть использовано в качестве компонента при изготовлении взрывчатки, а также огнестрельное и холодное оружие.

В марте 2017 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело из-за приготовления к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, незаконного хранения взрывчатых устройств, а также приготовлению к участию в незаконном вооруженном формировании.

"Московский окружной военный суд признал виновным жителя Калининграда в совершении этих преступлений и по совокупности их назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в релизе регионального УФСБ.