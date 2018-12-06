Reuters: за кибератакой на гостиничную сеть Marriott могут стоять китайские хакеры

ТАСС, 6 декабря. Китайские хакеры могут быть причастны к кибератаке, приведшей к утечке личных данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott. Об этом со ссылкой на источники в четверг сообщило агентство Reuters .

По его данным, в ходе атаки использовались инструменты взлома, к которыми ранее не раз прибегали хакеры из Китая. Следователи предполагают, что во взломе участвовали сразу несколько хакерских групп, отмечает Reuters.

Пресс-секретарь гостиничной сети отказалась комментировать эту информацию в ответ на запрос агентства.

30 ноября Marriott сообщила о кибератаке на свою дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. Кибератака на Starwood началась в 2014 году и продолжалась до этого года, сведения о 327 млн человек из этих 500 млн содержали номера паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. В некоторых случаях информация о клиентах включала в себя данные банковских платежных карт. По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории.