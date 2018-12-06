Источник: вылет рейса из Новосибирска в Москву задержали из-за пьяных пассажиров

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Утренний авиарейс Новосибирск - Москва вылетел с опозданием в полтора часа из-за трех нетрезвых пассажиров. Им было отказано в перелете, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Они не дебоширили, но на борту обратили внимание, что мужчины находятся в нетрезвом состоянии. Их сняли с рейса по решению авиакомпании", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что речь идет об административном нарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии опьянения". "В последнее время авиакомпании очень сильно с этим борются, ужесточили контроль", - добавил собеседник.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), задержка рейса составила около 1,5 часа.

Один из пассажиров рейса снял инцидент на смартфон и выложил видеозапись в социальной сети. На кадрах видно, что покинуть салон самолета нетрезвым мужчинам помогают сотрудники транспортной полиции.

Официальным комментарием транспортной полиции ТАСС к моменту публикации не располагает.