Шесть человек погибли в ДТП с участием машины скорой помощи на Кубани

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба краевого ГУ МВД в четверг.

"По предварительным данным, на 9 км автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовская произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" с каретой скорой помощи. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находящиеся в автомобиле "ВАЗ", среди которых двое детей. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил, что среди пострадавших - один ребенок. "Погибли двое детей, среди пострадавших - один ребенок. Всего в автомобиле ВАЗ ехали семь человек - трое детей и четверо взрослых", - рассказал собеседник. Он уточнил, что в машине скорой помощи пострадали водитель и два медика. Машины столкнулись на узком повороте лоб в лоб.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС регулируют движение с целью минимизации заторовой ситуации.