Пограничники в Приморье изъяли у браконьера 50 кг трепанга стоимостью более 3,2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Пограничники пресекли деятельность нелегального цеха, специализировавшегося на переработке дальневосточного трепанга, стоимость изъятых водных биоресурсов превысила 3,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность нелегального цеха, специализировавшегося на переработке дальневосточного трепанга. Рыночная стоимость изъятых водных биоресурсов составляет 3 миллиона 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Производство по варке, сушке и расфасовке водных биологических ресурсов было налажено на территории частного домовладения в поселке Славянка. В морозильных камерах пограничники обнаружили 78 пластиковых банок настойки трепанга на меду объемом 1 л. 50 кг сушеного "морского огурца" было укрыто среди многочисленных мешков с овсом, предназначенным для корма животных.

55-летний хозяин дома, занимающийся разведением домашнего скота, также признался, что у него имеется и незарегистрированное гладкоствольное ружье 12 калибра, доставшееся от старого знакомого. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Изъятое огнестрельное оружие направили на экспертизу.