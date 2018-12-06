В Москве задержан подозреваемый в жестоком убийстве девушки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки в лесу на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В соответствии со ст. 91 УПК РФ задержан подозреваемый в совершении преступления, 1988 года рождения", - сказала она.

В ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 3 декабря возле мусорного контейнера в лесопарковой зоне вблизи Ивантеевской улицы было обнаружено тело девушки 1998 года рождения. При визуальном осмотре зафиксированы множественные телесные повреждения. Расследуется уголовное дело об убийстве.