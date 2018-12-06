В Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Шестилетний мальчик насмерть замерз в селе Верхний Кукут Иркутской области, уйдя ночью из дома, пока родители были на пожаре в местной школе. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Иркутской области на этой неделе установились сильные морозы. Ночью температура воздуха опускается до 40-46 градусов.

"Ребенок вышел из дома, когда родителей не было, и пошел в сторону дома дедушки. И замерз по дороге. Все это случилось в то время, когда горела школа. Родители, видимо, убежали на пожар", - сказал источник.

В следственном управлении СК РФ по Иркутской области ТАСС сообщили, что после обнаружения тела шестилетнего ребенка проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ночью 5 декабря во время пожара в школе родители мальчика ушли из дома, оставив ребенка со старшей сестрой дома. Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки. Семья на учете в органах полиции не состоит, характеризуется положительно.

Как сообщал ТАСС, в ночь на 5 декабря в селе Верхний Кукут сгорело здание начальной школы.