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СК возбудил уголовное дело по факту инцидента с подростком, принесшим нож в школу

Сейчас школьнику оказывают необходимую психологическую помощь

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента с подростком, который принес нож в школу в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело", - сказала она, не уточнив статью УК РФ.

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Утром 6 декабря ученик пронес на территорию школы на юго-востоке Москвы нож и высказывал намерения причинить себе телесные повреждения. По указанию и.о. руководителя Главного следственного управления СК Андрея Стрижова на месте происшествия работают опытные следователи, они устанавливают полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка, совершить данные действия. "По его указанию на предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов. Также, следователи проверят условия жизни юноши", - добавила Иванова.

Сейчас подростку оказывается необходимая психологическая помощь, и решается вопрос о его госпитализации. Продолжается проведение необходимых следственных действий.

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