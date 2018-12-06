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СК возбудил дело после похищения петербургского бизнесмена людьми в форме сотрудников ОМОН

Добычей злоумышленников стали мобильный телефон предпринимателя и $200

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в связи с похищением местного бизнесмена людьми, одетыми в форму сотрудников ОМОН. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, г, з" части 2 статьи 126, пунктом "а" части 3 статьи 158, пунктами "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ ("Похищение человека," "Кража" и "Грабеж")", - говорится в сообщении на сайте.

По версии следствия, 5 декабря на Петергофском шоссе в Петербурге неизвестные, которые были одеты в форму сотрудников ОМОНа и с масками на лицах, напали на бизнесмена и увезли его на автомобиле. В машине его избили, украли у него мобильный телефон, деньги и ключи от квартиры.

Затем похитители с помощью ключей вошли в квартиру предпринимателя, украли оттуда $200, а самого похищенного отвезли на берег Финского залива и отпустили. После этого злоумышленники скрылись. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведется поиск подозреваемых.

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