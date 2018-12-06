Находившийся в федеральном розыске капитан судна задержан в аэропорту Краснодара

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Краснодара капитана судна, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, мужчина, являющийся уроженцем Ялты, был задержан по прибытию из Вены. "Мужчина был доставлен стражами правопорядка на транспорте в дежурную часть в аэропорту Краснодар для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО пояснили ТАСС, что гражданин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). У задержанного российское гражданство.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах ЮФО, задержанный является капитаном судна. В розыск он был объявлен полицией Санкт-Петербурга. Собеседник уточнил, что в четверг его этапируют в Санкт-Петербург.