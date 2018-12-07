В Волгограде легковая машина сбила подростка на пешеходном переходе

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе в Волгограде 13-летнего подростка, водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан. Об этом сообщил ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.
"Сегодня утром в Ворошиловском районе Волгограда водитель легковой автомашины "Мерседес" на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего школьника. Мальчик находится в реанимации. Водитель скрылся, был введен план "Перехват". В настоящее время водитель задержан", - сказал Корнаухов.
По его словам, задержанный - 33-летний местный житель. "С его слов, алкоголь и наркотики он не употреблял. Говорит, что уехал [с места ДТП], но потом хотел вернуться. Сейчас водитель доставлен в отдел полиции", - добавил представитель ГУ МВД.
В комитете здравоохранения региона сообщили, что информация о состоянии подростка будет предоставлена позже.