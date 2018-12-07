Омский минздрав проверит сведения о смерти пациентки больницы после петиции на Change.org

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Омской области проводит проверку информации о смерти пациентки в Омской областной клинической больнице, сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция жителя Омска, в которой он обвинил в халатности и непрофессионализме врачей медучреждения. По его словам, это привело к смерти его жены, пациентка скончалась в реанимации.

"В настоящее время специалистами министерства проводится проверка информации, указанной в обращении", - сказал собеседник агентства.

Сейчас петицию уже подписали более тысячи человек.