Мосгорсуд пересмотрит представление Генпрокуратуры на приговор Григорию Пирумову

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ постановил пересмотреть апелляцию на приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд РФ постановил направить приговор на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил представление Генпрокуратуры и отменил ранее вынесенное апелляционное определение Мосгорсуда и постановление Президиума Мосгорсуда.

Приговор Пирумову

Дорогомиловский суд Москвы в октябре 2017 года признал виновными восьмерых фигурантов дела о хищении бюджетных средств в Минкультуры РФ и вынес им приговор. Помимо экс-замминистра, на скамье подсудимых были бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Борис Цагараев, руководитель ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек, директор Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Все фигуранты дела признали свою вину.

Суд установил, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Дело рассматривалось в суде в особом порядке. На предварительных слушаниях Минкультуры РФ, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

Пирумова приговорили к штрафу в 300 тыс. рублей и 1,5 года колонии.

Гособвинение подало апелляцию на приговор суда, и 19 декабря 2017 года судебная коллегия Мосгорсуда ужесточила Пирумову наказание, увеличив штраф с 300 тыс. до 1 млн рублей и лишив его государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Гособвинение 29 декабря 2017 года вновь обжаловало приговор Пирумову, в этот раз оно просило отменить апелляционное определение и направить уголовное дело на новое рассмотрение, настаивая на пятилетнем сроке заключения для экс-замминистра. 5 июля президиум Мосгорсуда отказался ужесточить по представлению прокуратуры приговор Пирумова.

Второе дело Пирумова

17 мая 2018 года Пирумов и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников были задержаны по новому делу - о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Басманный суд Москвы заключил обоих обвиняемых под стражу.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, скрывшийся от следствия за границей.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.