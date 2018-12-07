Следователи начали проверку после вынужденной посадки самолета Хабаровск - Хайкоу

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по факту вынужденной посадки летевшего в Хайнань из Хабаровска самолета. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ. Причиной незапланированной посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя самолета.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту вынужденной посадки самолета Boeing-777-200 авиакомпании "ИрАэро" проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

7 декабря самолет рейса Хабаровск - Хайкоу (КНР) совершил вынужденную посадку во Владивостоке. На борту самолета находились 153 пассажира и девять членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Как сообщалось, людей разместили в гостиницах, когда за ними прилетит новый борт, неизвестно.