Водитель, сбивший на пешеходном переходе в Волгограде школьника, арестован на 14 суток

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель легковой иномарки, сбивший в пятницу утром на пешеходном переходе в Волгограде 13-летнего подростка, арестован на 14 суток. Об этом сообщил ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"Ворошиловский районный суд за оставление места ДТП арестовал на 14 суток 33-летнего водителя автомобиля Mercedes, который сегодня утром сбил на "зебре" 13-летнего школьника. Мужчина скрылся с места ДТП и позднее был задержан полицейскими", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя будет принято после того, как наступит ясность, в каком состоянии находится потерпевший подросток.

В комитете здравоохранения (облздраве) ТАСС уточнили, что "мальчик находится в реанимации больницы №7 Волгограда, ему только что проведена операция, состояние стабильное, тяжелое, он пока останется в реанимации". Представитель облздрава добавила, что пока никаких прогнозов медики не делают.