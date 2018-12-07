Источник: полиция просит суд арестовать экс-главу РАО и его мать

"Полиция просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федотова, его матери и члена совета директоров РАО Светланы Темешовой", - сказал собеседник агентства, отказавшись комментировать детали уголовного дела.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. МВД просит Тверской суд Москвы арестовать экс-главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его мать Веру Федотову и бывшего генерального директора ЗАО СЭК, члена совета директоров РАО Светлану Темешову по делу о мошенничестве с авторскими вознаграждениями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

В суде подтвердили ТАСС, что материалы следствия об избрании ареста фигурантам поступили в суд. "Суд рассмотрит ходатайства следствия в ближайшее время", - сказала представитель суда, уточнив, что Федотовой просят избрать домашний арест.

Фигурантам инкриминируется мошенничество, организованное группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, речь идет о распределении фигурантами дела авторских вознаграждений. Дело расследует ГСУ МВД по Москве.

Дело Федотова

Ранее Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. Федотов заключил досудебную сделку со следствием, в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке.

7 декабря 2017 года Рязанский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении экс-главы РАО за 20 дней до конца срока наказания. Тогда следствием и судом было установлено, что он вводил в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации. Нанесенный РАО ущерб составил 297 млн рублей.

Российское авторское общество - негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе. На основании договоров с авторами, государственной аккредитации и договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями РАО представляет более 26 тыс. российских и 2 млн иностранных авторов и правообладателей.

В новость были внесены изменения (18:12 мск) — добавлены подробности, уточняется фамилия члена совета директоров РАО - Темешова