МВД Чечни опровергло причастность главы Шалинского района к ДТП со смертельным исходом

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. МВД Чеченской Республики опровергло информацию о якобы причастности главы администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова к автоаварии, в результате которой погибли женщина и двухлетний ребенок.

"Официально заявляем, что водителем автомашины Mercedes являлся троюродный брат главы администрации Шалинского района. Глава администрации Шалинского района в данном ДТП не участвовал и никакого отношения к нему не имеет. Следственными органами МВД по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")",- говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в ночь на 5 декабря в Октябрьском районе Грозного водитель автомашины Mercedes совершил столкновение с ВАЗ-21070 под управлением уроженца Гудермесского района. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, водитель ВАЗ-21070 с тяжелыми травмами был госпитализирован. В СМИ распространилась информация о том, что якобы виновником ДТП стал двоюродный брат Рамзана Кадырова, глава Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимов.