Экс-главу Российского авторского общества подозревают в хищении более 730 млн рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и его мать Вера Федотова подозреваются в мошенничестве более чем на 730 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной полиции.

"В Москве пресечено мошенничество на сумму свыше 730 млн рублей. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, добавил он.

"Сотрудниками правоохранительных органов проведено 32 обыска в жилищах и организациях, по результатам которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Допрошены более 20 человек", - рассказал представитель полиции.

По его словам, суд заключил под стражу бывшего руководителя общества, остальные были отправлены под домашний арест.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция подозревает в мошенничестве Федотова, его мать и члена совета директоров РАО Светлану Темешову.