Застрявшее у Владивостока судно из КНДР сняли с мели

Операция по снятию судна с мели заняла около двух часов. Ее проводили два буксира и вспомогательное судно.

В пятницу в Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что рыболовецкое судно из КНДР, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного северного ветра сдрейфовало на отмель у берега. Пострадавших нет, загрязнения воды не обнаружено. В пятницу осмотреть днище судна и принять решение о дальнейших действиях мешало сильное волнение на море.