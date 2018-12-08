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Застрявшее у Владивостока судно из КНДР сняли с мели

Операция заняла около двух часов

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Северокорейское судно "UNPHA-1", которое оказалось на мели у берегов Владивостока, сняли с мели, сообщает корреспондент ТАСС.

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Операция по снятию судна с мели заняла около двух часов. Ее проводили два буксира и вспомогательное судно.

В пятницу в Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что рыболовецкое судно из КНДР, стоявшее на якоре в Амурском заливе в Приморье, из-за сильного северного ветра сдрейфовало на отмель у берега. Пострадавших нет, загрязнения воды не обнаружено. В пятницу осмотреть днище судна и принять решение о дальнейших действиях мешало сильное волнение на море.

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КНДРРоссияПриморский край
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