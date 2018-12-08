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В Оренбургской области задержали предполагаемого убийцу пропавшего в ноябре мальчика

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу

ТАСС, 8 декабря. Предполагаемый убийца 10-летнего мальчика, поиски которого велись с ноября этого года, задержан в Оренбургской области. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы регионального управления СК России.

"Удалось обнаружить тело погибшего ребенка, установить картину произошедшего, а также задержать лицо, совершившее особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заявление от жительницы Сакмарского района Оренбургской области об исчезновении ее 10-летнего сына поступило 19 ноября. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). К поиску ребенка подключились сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие, волонтеры и местные жители.

Следователями проведен осмотр места происшествия, подозреваемый допрошен, проводится комплекс следственно- оперативных мероприятий и судебных экспертиз.

В пресс-службе отмечают, что следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.

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РоссияОренбургская область
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