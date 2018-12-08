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Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

В результате инцидента пострадали пять человек

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием кареты скорой помощи на Сиреневом бульваре в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В ДТП пострадали пять человек, включая ребенка. Они все были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В 21:41 мск в районе дома 47 по Сиреневому бульвару Москвы столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль, сообщили ранее ТАСС в столичном управлении ГИБДД. По данным ведомства пострадали трое: два фельдшера и пассажир скорой. 

В новость были внесены изменения в 23:00 мск - уточняется число пострадавших.

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