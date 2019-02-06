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В Хабаровском крае восстановили движение поездов, прерванное из-за схода вагонов

Ремонтными работами занимались более 280 человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение поездов в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, прерванное в среду из-за схода вагонов, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

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"По состоянию на 00:49 7 февраля (17:49 6 февраля мск) на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук Верхнебуреинского района завершены аварийно-восстановительные работы по расчистке и восстановлению железнодорожного полотна, восстановлению контактной сети. Движение составов возобновлено в полном объеме", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Утром в среду на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук участка Новый Ургал - Постышево в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошел сход 27 вагонов с углем. Было повреждено 250 метров железнодорожного полотна и три опоры линии электропередачи. Было приостановлено движение грузовых поездов, задержан один пассажирский состав, следовавший из Тынды в Комсомольск-на-Амуре.

Восстановительные работы проводились аварийно-ремонтными бригадами Дальневосточной железной дороги. Всего было задействовано более 280 человек.

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