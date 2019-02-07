СМИ: тело, найденное на месте крушения самолета Салы, достали из воды

ТАСС, 7 февраля. Тело, которое было обнаружено под обломками самолета, перевозившего аргентинского футболиста Эмилиано Сала, удалось извлечь из воды. Об этом сообщает телеканал Sky Sports .

Сала пропал без вести 21 января после крушения в районе Нормандских островов легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого также находился пилот Дэвид Ибботсон. Обломки PA 46 Malibu были обнаружены утром 3 февраля в результате совместной поисковой операции, проводившейся британской Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AAIB) и частной компанией, нанятой родственниками футболиста.

Извлечению тела препятствовал прилив, по причине которого операция проходила несколько суток. "В сложных условиях AAIB вместе со специалистами успешно извлекли тело, ранее замеченное среди обломков. Операция была проведена настолько качественно, насколько это было возможно. Семьи пропавших получили всю информацию о прогрессе", - сказано в сообщении AAIB.

Ранее агентство Press Association сообщило, что спасатели смогли извлечь тело из обломков потерпевшего крушение и затонувшего самолета.

"Тело, замеченное ранее в обломках самолета, на борту которого находились футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было успешно извлечено", - сообщило агентство. Идентификация обнаруженного тела пока не произведена.