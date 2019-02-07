Шведская полиция не обнаружила взрывчатки на рейсе авиакомпании Norwegian

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция Швеции не обнаружила взрывчатки на борту самолета, вынужденно приземлившегося в стокгольмском аэропорту Арланда после сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом в четверг сообщил телеканал STV.

У полиции нет подозреваемых по делу о "незаконных угрозах и авиационном саботаже", отмечает телеканал. Расследование продолжается.

Рейс авиакомпании Norwegian, вылетевший из шведской столицы в Ниццу в 12:09 мск, был вынужден вернуться обратно в Стокгольм. Сообщение о взрывном устройстве на борту поступило в центр управления полетов в Мальмё на юге страны почти сразу после вылета рейса из Арланды. В это время самолет уже находился над городом Вэкшё, но пилот принял решение вернуться в Арланду.

На борту самолета находилась сборная Швеции по плаванию.