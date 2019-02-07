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Полиция проверяет сведения о стрельбе в Ростове-на-Дону

По данным СМИ, один человек погиб, еще один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники главного управления МВД России по Ростовской области проверяют информацию о стрельбе в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщал, что стрельба произошла в одном из районов Ростова-на-Дону, один человек погиб, еще один пострадал.

"На данный момент сотрудники полиции проводят проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления", - сказали в пресс-службе.

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