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СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 157

Число пропавших без вести составляет 182 человека

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 157 человек. Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.

Ранее сообщалось о 150 погибших. Личности 134 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 182 человека.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил на прошлой неделе президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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