Водитель трамвая в Краснодаре пострадал от брошенного в окно кирпича

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция Краснодара ищет злоумышленника, который в четверг разбил кирпичом боковое стекло в трамвае и повредил водителю голову и глаз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

"В четверг в 19:30 в отдел полиции поступило сообщение о происшествии на улице Островского, в результате которого пострадал 28-летний водитель трамвая маршрута №5. Установлено, что неизвестное лицо бросило кусок кирпича в двигавшийся в сторону улицы Выставочной вагон общественного транспорта, в результате чего было разбито боковое стекло кабины водителя, а также последний получил повреждения головы и левого глаза. В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего и личность злоумышленника", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара со ссылкой на Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ), после инцидента водитель трамвая на скорой помощи был доставлен в больницу №3, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По результатам обследования установили, что зрение не пострадало, после чего водитель принял решение не брать больничный и уже вернулся на работу.