Домодедово опровергает версию о гололеде на рулежке, из-за чего самолет врезался в фонарь

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Представители аэропорта Домодедово опровергают версию о том, что инцидент с пассажирским самолетом произошел из-за льда на рулежной дорожке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе во время инцидента превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов.

"Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа. Движение воздушных судов и спецтехники на аэродроме осуществлялось в штатном режиме, - считают в Домодедово. - Причины инцидента установит комиссия".

Как сообщила ранее ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец, 6 февраля в 20:30 мск в Домодедово после посадки самолета рейсом Тюмень - Москва во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке произошла потеря управляемости самолетом. Несмотря на принятые экипажем действия, самолет продолжил неуправляемое движение и столкнулся с мачтой освещения.

В свою очередь на сайте авиакомпании "Ямал", которая выполняла рейс, отмечается, что посадка была выполнена в штатном режиме, а самолет потерял управление из-за гололеда на рулежной дорожке. "В процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости из-за наличия гололеда на рулежной дорожке и непринятия своевременных мер по его удалению со стороны аэропортовых служб воздушное судно потеряло управление", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 58 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших нет. По факту инцидента начата доследственная проверка.