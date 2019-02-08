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Дело Марии Бутиной

Защита и обвинение Бутиной просят суд перенести заседание на 26 февраля

Отмечается, что стороны не готовы сообщить суду о возможных сроках вынесения приговора

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Защита и обвинение арестованной в США гражданки России Марии Бутиной просят суд округа Колумбия перенести следующее судебное заседание с 12 на 26 февраля. С соответствующим ходатайством корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в электронной базе суда.

Как отмечается в документе, под которым стоят подписи американских прокуроров и адвокатов Бутиной, стороны просят суд перенести на 26 февраля слушания, которые были назначены на 12 февраля. "Сотрудничество подсудимой [со следствием] еще не завершено, и стороны не готовы сообщить суду о возможных сроках вынесения приговора", - отмечается в прошении.

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