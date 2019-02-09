Следователи возбудили уголовное дело против водителя автобуса после ДТП в в Стерлитамаке

ТАСС, 9 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя микроавтобуса, попавшего в аварию в Стерлитамаке, в результате которой 19 человек получили травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

"Следственным подразделением Управления МВД России по Стерлитамаку в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Отмечается, что причиной могло стать несоблюдение скоростного режима в условиях дорожного снежного наката при совершении затяжного поворота. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент ДТП водитель был трезв.

Доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводит следственное управление по Башкирии. В ходе проверки также будет проверена исправность транспортного средства и состояния дорожного покрытия.

Авария произошла в пятницу около 15:00 мск (17:00 по местному времени) на Технической улице. Автобус, выполнявший рейс по 41-му маршруту, врезался в опору ЛЭП. За медицинской помощью, по данным Минздрава региона, обратились 19 пострадавших, из них трое детей, 15 человек госпитализированы. По данным МВД региона, водитель имеет 25-летний стаж вождения, рейс выполнял государственный перевозчик.