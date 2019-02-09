{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, застрелившего человека

Еще один человек в результате конфликта получил ранения, возбуждено уголовное дело по трем статьям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, предположительно, убившего одного человека и ранившего другого в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 7 февраля. Сообщалось, что в ходе конфликта между несколькими мужчинами один из них открыл огонь, в результате один человек погиб, другой был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

"По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель Ростова-на-Дону. В ходе проведенных следственных действий обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого подозреваемый произвел выстрелы. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

Теги
РоссияРостовская область
Руководителя некоммерческой организации арестовали в Мордовии за растрату более 6 млн руб.
Мужчина использовал свое служебное положение и заключил договоры купли-продажи по заниженной стоимости
Читать полностью