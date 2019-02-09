В Ростове-на-Дону задержали мужчину, застрелившего человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, предположительно, убившего одного человека и ранившего другого в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 7 февраля. Сообщалось, что в ходе конфликта между несколькими мужчинами один из них открыл огонь, в результате один человек погиб, другой был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

"По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель Ростова-на-Дону. В ходе проведенных следственных действий обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого подозреваемый произвел выстрелы. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.