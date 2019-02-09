Семьи погибших в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе получат по 3 млн рублей

ТАСС, 9 февраля. Семьи погибших в результате ДТП работников разреза "Распадский" в Кемеровской области получат в сумме более 3 млн рублей компенсаций и материальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Авария произошла в пятницу в 100 км от города Междуреченска на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "Камаз", перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м. Погибли шесть человек, 18 пострадали.

"Семьи погибших междуреченцев получат по 1 млн от ПАО "Распадская", 2 млн - от страховой компании. От администрации области поступит по 100 тыс. каждому члену семьи погибшего и материальная помощь на организацию похорон", - говорится в сообщении.

Также в администрации сообщили, что пострадавшие в ДТП работники разреза, 16 из которых находятся на лечении в областном центре охраны здоровья шахтеров, получат от областных властей по 100 тыс. рублей.

В областном центре охраны здоровья шахтеров также находится горняк, пострадавший во время обвала пород в шахте имени Тихова. Из общего количества пострадавших в реанимации центра находятся пять человек, один из них - в крайне тяжелом состоянии. "Врачи на месте, необходимая медицинская помощь оказывается, медикаменты в наличии. С родственниками работают психологи", - процитировали в пресс- службе главного врача центра Ваграма Агаджаняна.

Разрез "Распадский" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и кроме разреза объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Предприятие работает в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах.