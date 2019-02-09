Центральный аппарат СК заново расследует дело о перестрелке в "Москва-Сити"

Ранее СК РФ забрал расследование дела у Главного следственного управления СК по Москве на стадии ознакомления с материалами адвокатами и фигурантами.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета России заново расследует уголовное дело о перестрелке на территории комплекса "Москва-Сити" в конце ноября 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственный комитет РФ начал расследование уголовного дела о перестрелке в "Москва-Сити" с самого начала. В рамках дела следователи назначили ряд дополнительных и повторных экспертиз", - сказал собеседник агентства, пояснив, что "следствие добивается объективности в расследовании".

Кроме того, источник уточнил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении двух работников ФГУП "Охрана" Росгвардии Дмитрия Якобсона и Кирилла Титоренко, участвующих в перестрелке. По словам собеседника, ранее следствие нашло следы стрельбы на их оружии. Дело выделено в отдельное производство.

Перестрелка

По данным СК РФ, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса "Москва- Сити" между охранниками двух посетителей произошел конфликт, закончившийся перестрелкой. Он начался после того, как частные охранники сделали замечание водителю Mercedes за нарушение правил парковки. Были ранены шесть человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия.

В рамках уголовного дела под арестом уже более года находятся два участника конфликта. Эльдар Хамидов, раненный в плечо во время перестрелки и управлявший, по версии следствия, автомобилем, на котором скрылись с места происшествия стрелявшие, обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Магомеду Исмаилову изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а почти через год добавлено обвинение в покушении на убийство. Фигуранты вину не признают, оружие до сих пор не найдено следствием.

Один из пострадавших в перестрелке, работавший в ЧОП, скончался. В материалах дела есть показания свидетелей о причастности Хамидова и Имаилова к перестрелке во время конфликта.

Как сообщил другой источник, ранее расследующий уголовное дело о перестрелке следователь по особо важным делам подал рапорт об увольнении.