В Ульяновске иномарка врезалась в дом, два человека погибли

УЛЬЯНОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. Иномарка врезалась в дом в Ульяновске, два человека, включая водителя, погибли, еще пятеро пострадали. Об этом в воскресенье говорится в распространенном сообщении УМВД по региону.

"В воскресенье около 06:20 (05:20 мск) возле дома №13А по улице Гончарова в Ульяновске произошло ДТП, по предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на указанный дом. Водитель автомобиля и пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще пять человек с травмами доставили в медучреждение", - сказано в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в УМВД по Ульяновской области.