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В Крыму в ДТП пострадали пять человек

Среди них двое детей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Джанкой в Крыму, проводится проверка. Об этом в воскресение сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"Проводится проверка по факту ДТП в черте города Джанкоя с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и три пассажира, из которых двое детей в возрасте пяти лет и одного года. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресение, в 02:45 мск. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Citroen.

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